Schwerverletzter nach Explosion in Palma de Mallorca

Ein 27-Jähriger Mann ist am Freitagabend (21.12.) bei einer Explosion in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Coll d'en Rebassa.

Der Mann hatte offenbar versucht, ein Gasfeuerzeug aufzufüllen, als es zum Unfall kam. Die Eltern des Mannes waren zum Zeitpunkt der Explosion in der Wohnung, blieben aber unverletzt.

Die Wohnung brannte komplett ab. Das Gebäude musste evakuiert werden. Viele der Anwohner beobachteten im Schlafanzug von der Straße aus den Löscheinsatz der Feuerwehr. Die Polizei untersucht die genau Ursache. /pss