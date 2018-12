Dichter Nebel behindert Mallorca-Flüge

Bei geringen Sichtweiten verzögern sich die Starts und Landungen in Palma.

Dichter Nebel hat Morgen des Heiligen Abends (24.12.) den Betrieb auf dem Flughafen Palma de Mallorca behindert. Zwei Flieger konnten nicht auf Mallorca landen und wurden auf die Nachbarinsel Menorca umgeleitet. Die Flugsicherheit, entschied die Frequenz der Starts und Landungen zu verringern, was zu Verspätungen führte. Am Vormittag normalisierte sich die Wetterlage. Die akkumulierten Verspätungen betreffen allerdings auch Folgeflüge am Nachmittag.

Bei den umgeleiteten Mallorca-Flügen handelte es sich um Flieger, die früh morgens in Barcelona gestartet waren und nicht in Palma landen konnten. Die Passagiere wurden nach Menorca gebracht und sollen von dort aus später nach Mallorca gelangen. /tg