So wird das Wetter zum Jahreswechsel auf Mallorca

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. So langsam gilt es, sich von 2018 zu verabschieden. Auch die Sonne geht auf Abschiedstournee.

Nach frühlingshaftem Wetter zu Weihnachten nimmt täglich die Anzahl der Wolken zu. Die Temperaturen sollen im Januar die jährlichen Tiefstwerte erreichen.

Zum Glück strahlt am Mittwoch (26.12.) noch kräftig die Sonne. Hin und wieder können ein paar Wolkenfelder vorbeiziehen. Die Temperaturen liegen inselweit bei 17 Grad. In der Nacht wird es kalt. In Palma de Mallorca und Sa Pobla kühlt es auf 5 Grad ab, in Felanitx auf 7 Grad. In den Bergen kann es bei einem Grad zu Frost kommen.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Der Donnerstag startet neblig. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Freitag bleibt das gleiche Bild: Nebel, Sonne-Wolken-Mix, gleichbleibende Temperaturen. Nur können diesmal in den wolkigen Phasen auch ein paar Regentropfen fallen.

Eine genaue Prognose für Silvester und Neujahr dürfte am Wochenende folgen. Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet derzeit mit einem Sonne-Wolken-Mix, wenig Wind und geringer Regenwahrscheinlichkeit. /rp