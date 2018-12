Sportwagen durchbricht Gartenmauer und knallt gegen Chalet auf Mallorca

Ein schwerer Autounfall - mit zum Glück nur einem Leichtverletzten - hat sich am Mittwochabend in Marratxí auf Mallorca abgespielt. Gegen 18.30 Uhr durchbrach aus bislang ungeklärter Ursache ein Sportwagen eine Gartenmauer, fuhr weiter über das Grundstück und kam erst an der Eingangstür des Einfamilienhauses zu stehen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bewohner im Carrer Gerani im Ortsteil Sa Cabana blieben unversehrt. Die Ortspolizei Marratxí ermittelt zur Unfallursache und nimmt Hinweise von möglichen Augenzeugen entgegen. /tg