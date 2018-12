Neuerungen beim Standartenfest in Palma de Mallorca

Im Zentrum der Festa de l´Estendard steht neben dem Helmschmuck, der Jaume I. zugeschrieben wird (Mi.), die Fahne des Königreichs Aragonien. Der Eroberer-König zog am 31.12.1229 in Palma ein

Im Zentrum der Festa de l´Estendard steht neben dem Helmschmuck, der Jaume I. zugeschrieben wird (Mi.), die Fahne des Königreichs Aragonien. Der Eroberer-König zog am 31.12.1229 in Palma ein Foto: Bosch

Wenn Palma de Mallorca zum Jahreswechsel mit der Festa de l'Estendard eines der ältesten Volksfeste in Europa begeht, gibt es Neuerungen: Erstmals werden am Rathausbalkon Repliken historischer Wappen aufgehängt. Sie repräsentieren die Feudalherren, die mit König Jaume I. im Jahr 1229 Mallorca von den Mauren zurückerobert hatten. Die Truppen waren am letzten Tag jenes Jahres in Palma einmarschiert. Man wolle die historische Essenz des Festes betonen und dazu auch weitere Insignien des Eroberer-Königs in Szene setzen, heißt es im Rathaus – nachdem das Fest ohnehin stark tagespolitisch aufgeladen ist.

Denn Tradition ist es inzwischen ebenso, dass am Vortag des Standardenfestes Separatisten mit einem Protestmarsch Flagge für die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien zeigen. Und mit der vor zwei Jahren beschlossenen Verlegung des Inselfeiertags Diada de Mallorca vom 12. September auf den 31. Dezember hatte die Linksregierung den Zorn der Konservativen entfacht. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht die Standarte, die Fahne des Königreichs Aragonien, die eine Prozession von Würdenträgern anführt. Rund um die Diada de Mallorca gibt es ein Rahmenprogramm mit Veranstaltungen in 13 Dörfern, das in diesem Jahr unter dem Motto der Multikulturalität steht – Mallorca solle eine Insel sein, die Willkommenskultur und Traditionspflege vereine.