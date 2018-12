Das Jahr auf Mallorca klingt mit Traumwetter aus

Das Jahr klingt auf Mallorca sonnig aus. Am letzten Sonntag des Jahres (30.12.) gibt es nur ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, die Wetterlage ist stabil.

Die Temperaturen steigen in Palma de Mallorca bis auf 17 Grad an, auch in der Tramuntana ist es bei Spitzenwerten um die 15 Grad gut auszuhalten. Frisch wird es allerdings in weiten Teilen der Insel in der Nacht: In Palma sinken die Werte bis auf 2 Grad, in der Tramuntana bis auf ein Grad. In Felanitx bleibt es bei 9 Grad recht mild.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Ganz ähnlich geht es am Montag (31.12.) weiter: Es bleibt sonnig, der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf bis zu 17 Grad. Nachts bleibt es etwas milder als in der Vornacht: Bei Tiefstwerten von 4 Grad in Palma de Mallorca muss sich dennoch warm anziehen, wer in der Nacht von Silvester zum Feuerwerk anschauen oder Trauben schlucken nach draußen geht.

Das neue Jahr beginnt auf Mallorca genauso, wie das alte aufhört: Viel Sonne, stabile Temperaturen, nur schwacher Wind. /ff