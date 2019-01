Sonnige Tage und frische Nächte auf Mallorca am Wochenende

Die Schönwetter-Phase auf Mallorca hält auch am Wochenende an, die Dreikönigsumzüge können genossen werden: Am Samstag (5.1.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen von bis zu 17 Grad. Vor allem am Nachmittag ist der Himmel blau, der Wind weht nur schwach. In den Bergen werden immerhin bis zu 12 Grad erreicht.

Nachts wird es allerdings frisch: In Palma de Mallorca sinken die Temperaturen bis auf 0 Grad, im Inselinnern auf 3 Grad, in der Gegend um Felanitx dagegen nur auf 7 Grad.