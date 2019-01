Feuerwehr: "Wir können die Sicherheit in Palma de Mallorca nicht garantieren"

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca rettet Leben und geht auf Einsätze mit Autos und Einsatzwagen, die aus dem vergangenen Jahrhundert stammen. Jetzt beschwerten sich die Rettungskräfte auf ihrem Twitter-Account.

Ein Fahrzeug im aktuelllen Fuhrpark sei 33 Jahre alt, ein anderes 31. Neun weitere Lastwagen seien mehr als 20 Jahre alt und sechs hätten mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. "Ohne gute politische Verwaltung können wir kein sicheres Palma garantierten", heißt es im Twitter-Post.In einem beigefügten Video erläutern die Feuerwehrleute ihr Anliegen.

Großeinsätze wie der am 31. Dezember, als bei einem Großbrand ein Mehrfamilienhaus in Palma de Mallorca ausbrannte und 14 Personen verletzt wurden, würden durch die schlechten technischen Bedingungen zusätzlich erschwert. Der einzige an diesem Tag verfügbare Leiterwagen sei beispielsweise nicht in der Lage, schneller als 50 Stundenkilometer zu fahren.