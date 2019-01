Die Heiligen Drei Könige verzaubern Palma de Mallorca

Die Heiligen Drei Könige haben wie geplant am Samstagabend (5.1.) um 18 Uhr an der Alten Mole in Palma de Mallorca angelegt und ihren Umzug durch die Stadt gestartet. Tausende von Kindern erwarteten die Weisen aus dem Morgenland - immerhin bringen sie in Spanien für gewöhnlich mehr Geschenke als der Weihnachtsmann.

Vom Hafen aus zogen Kaspar, Melchior und Balthasar über die Avinguda Antoni Maura ins Zentrum der Balearenhauptstadt. Dort werden sie voraussichtlich gegen 20.45 Uhr vom Balkon des Casal Solleric aus Grußworte an die kleinen Mallorquiner und ihre Eltern richten. Bis dahin gibt es viel zu staunen, denn die Könige kommen nicht allein. Statt auf Kamele setzen sie beim Umzug traditionell auf aufwändig geschmückte bunte Wagen, bestückt mit zahlreichen magischen Wesen und floralen Mustern. Zwischen riesigen Pilzen und Früchten aus Pappmasché fahren auch die rund 600 Komparsen ihrer Majestäten mit. Auch ihre prachtvollen Verkleidungen lassen die Kinderaugen glänzen.

Die große Bescherung gibt es dann zum Königstag am Sonntag (6.1.). Viele Kinder legen vor dem Schlafengehen Wasserschalen und Nüsse für die Kamele aus - um sicherzugehen, dass die Weisen aus dem Morgenland auch tatsächlich über Nacht bei ihnen vorbeischauen und die Geschenke dalassen. /somo