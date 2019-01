Riesige Nachfrage bei Kinder-Königslauf in Palma de Mallorca

Schon vor dem großen Auftritt der Heiligen Drei Könige haben in Palma de Mallorca am Samstagvormittag (5.1.) 1.000 Kindern am Kinder-Königslauf teilgenommen. "Es sind so viele, dass sich gar nicht alle anmelden konnten, die Plätze waren sehr früh bereits vergeben. Jedes Jahr ist der Andrang größer", hieß es am Mittag vom Organisations-Team.

Mit verschiedenfarbigen Startnummern auf dem Rücken, um die Altersklassen unterscheiden zu können, starteten die Kids am Parc de les Estacions oberhalb des Busbahnhofs von Palma. Ein Mindestalter gab es wie bereits in den vergangenen neun Jahren nicht, ab vier Jahren durften die Kleinen alleine laufen - stets unter dem wachsamen Blick der Helfer, die mehr als einmal einen kleinen Läufer auf den Armen weitertragen mussten.

Für diejenigen, die nicht an den Start gehen konnten, gab es dennoch einiges zu erleben: Eine große Spielzone am Rand des Parks steht kostenlos zur Verfügung. Alle sind bereits voller Erwartungen: Um 18 Uhr werden die Heiligen Drei Könige ihren Umzug an der alten Mole beginnen. /somo