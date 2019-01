Erneut Taxifahrer auf Mallorca angegeriffen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (6.1.) in Palma de Mallorca auf einen Taxifahrer eingestochen. Sie entwendeten 150 Euro Bargeld und ließen den leicht Verletzten zurück.

Wie die Einsatzkräfte berichten, waren die zwei Männer gegen 1.45 Uhr in der Nacht in das Taxi des Opfers eingestiegen, einer vorne und einer hinten. Als das Fahrzeug an der Plaça del Mediterráneo vorbeifuhr, zückten die Unbekannten plötzlich ein Messer, zwangen den Taxifahrer zum Anhalten und verlangten Bargeld. Bei einem kleinen Gerangel verletzte der Beifahrer das Opfer an der Hand, dann flüchtete er mit seinem Komplizen zu Fuß.

Es ist bereits das dritte Mal, dass in den vergangenen Wochen ein Taxifahrer auf Mallorca Opfer von Gewalt geworden ist. Auch in Cala Major war jüngst ein Dienstleister angegriffen worden, in Calvià attakierten Rowdis einen Busfahrer. /somo