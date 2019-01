Schon wieder Los-Glück auf Mallorca

Das Losglück hat auf Mallorca wieder zugeschlagen: Der zweite Preis der Dreikönigs-Lotterie fällt auf eine Losnummer, die auch in Palma de Mallorca vielfach verkauft wurde: 750.000 Euro fallen auf die Nummer 61776.

Es war gegen 12.15 Uhr am Sonntagmittag (6.1.) als der Jubel in der Lottoannahmestelle im Carrer Blanquerna 9 erschallte. Hier hatten Kunden die Glücksnummer gekauft.

Der Hauptpreis mit der Nummer 37.142 geht in diesem Jahr an Käufer in Barcelona. Dort werden 2 Millionen Euro unter den Kunden verteilt.

Die Dreikönigslotterie ("lotería del niño") sorgt spanienweit traditionsgemäß für viel Aufmerksamkeit - auch wenn sie bei weitem nicht so populär ist wie die Weihnachtslotterie. Diese war traditionell am 22. Dezember gezogen worden und hatte in vielen Orten auf Mallorca Gewinner hervorgebracht. /somo