Siebter Überfall auf Taxifahrer in Palma de Mallorca innerhalb eines Monats

In der Nacht auf Montag (7.1.) ist erneut ein Taxifahrer in Palma de Mallorca Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Diesmal handelte es sich um drei Täter - zwei junge Männer und eine Frau -, die den Mann auf der Fahrt zusammenschlugen und ausraubten.

Der Vorfall trug sich am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr zu. Der Fahrer nahm drei Fahrgäste am Park Sa Faixina auf, die nach Cala Major gebracht werden wollten. Am Ziel angekommen, hielt einer der Männer den Taxifahrer fest, während ihm ein zweiter Mann fünf oder sechs heftige Fausthiebe versetzte. Die dritte Passagierin raubte in der Zeit das Bargeld. Auch der Kofferraum wurde auf mögliche Wertgegenstände durchsucht, bevor sich die drei unbekannten Täter aus dem Staub machten.

Nur etwa 24 Stunden zuvor war es ebenfalls in Palma de Mallorca zu einem brutalen Überfall auf einen Taxifahrer gekommen. Dabei wurde der Fahrer mit einem Messer an der Hand verletzt.

Innerhalb des vergangenen Monats ist es bereits der siebte Vorfall dieser Art. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein und dieselbe Bande handelt. Mehrere Taxifahrer auf Mallorca weigern sich inzwischen, nachts zu arbeiten. In einer Pressemitteilung vom Montag (7.1.) forderten Taxifahrerverbände erhöhten Schutz. Die Fahrzeuge müssten mit Sicherheitskameras und einer durch Glas geschützten Fahrerkabine ausgestattet werden. /tg