Hochrangige Regierungsvertreter fehlen bei Militär-Parade auf Mallorca

Die konservative Volkspartei (PP) hat das Ausbleiben von hochrangigen Regierungsvertretern der Balearen bei der diesjährigen Parade "Pascua Militar 2019" am Dreikönigstag (6.1.) im Königspalast Almundaina kritisiert. Balearen-Präsidentin Francina Armengol habe das dritte Jahr in Folge nicht an der Veranstaltung teilgenommen, heißt es in einer am Montag (7.1.) herausgegebenen Pressemitteilung der PP.

Parlamentspräsident Baltasar Picornell, Palmas Bürgermeister Antoni Noguera oder Inselratspräsident Miquel Ensenyat waren nicht dabei. Bel Oliver, Staatssekretärin für Tourismus, und Vizepräsident des Parlaments, Vicenç Thomàs, waren dagegen unter den Gästen. Ebenso wie der Präsident des Obersten Gerichtshof der Balearen, Antoni Terrasa.

Der Generalkommandant der Balearen, Juan Cifuentes, wies in seiner Rede auf die Operationen des Militärs im Ausland hin, 3.148 Soldaten waren 2018 in 16 Ländern stationiert. Außerdem lobte er die Arbeit der Soldaten, die schnelle Hilfe bei der Flutkatastrophe von Sant Llorenç geleistet hätten. Zuletzt hatte das Militär eine Behelfsbrücke zwischen Artà und Port d'Alcúdia errichtet. /lk

