Kurzes Tief mit Schmuddelwetter: So geht Winter auf Mallorca

Nun wird es auch auf Mallorca Winter - also mediterraner Winter. Am Dienstag (8.1.) lacht noch einmal die Sonne vom überwiegend heiteren Mittelmeer-Himmel. Am Mittwoch und Donnerstag soll es sich dann zuziehen und abends richtig ungemütlich werden sowie mitunter hageln.

Der Niederschlag fällt am Mittwoch als kühler Regen und in Lagen über 900 Meter auch als Schnee. Mittwochabend zieht zudem ein starker Nordwind auf. Das Wetteramt gibt die Wetterwarnung mit der Warnstufe Gelb wegen Windes und die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen aus.

Bleiben Sie von der Küste fern. Immer wieder kam es in der Vergangenheit vor, dass Spaziergänger an der Uferpromenade von hohen Wellen überrascht und ins Meer gespült wurden.

Am Donnerstag (10.1.) wird es noch ungemütlicher. Die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Der Himmel bleibt grau und die Schauer sollen ortsweise in Form von Hagel herunterprasseln. Gegen Nachmittag wird es nochmal deutlich kälter, sagen die Meteorologen voraus. An der Nordküste gilt weiterhin die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen.



Die weiteren Wetter-Aussichten

Kalter Nordwind, hohe Wellen und niedrige Temperaturen bei Schneefallgrenze auf 500 Metern bleiben Mallorca auch am Freitag erhalten. /tg