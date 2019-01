Finanzierung von Mallorca-Auftritt auf Tourismusmesse ITB in Berlin hängt in der Luft

Wird Mallorca auf der Tourismusmesse ITB in Berlin am 6. März vertreten sein? Zumindest ist die Finanzierung des Messeauftritts der Balearen derzeit ungesichert. Schuld ist ein parteitaktisches Manöver der oppositionellen Volkspartei (PP), in dessen Folge 2,7 Millionen Euro statt dem Tourismusmarketing dem sozialen Wohnungsbau zugeschlagen wurden.

Man arbeite auf Hochtouren an einer Lösung, weil man im Tourismusministerium überzeugt sei, dass der Besuch der ITB gerade in diesem Jahr nicht abgesagt werden dürfe, so eine Sprecherin gegenüber der MZ mit Verweis auf das Wiedererstarken der Mitbewerber Mallorcas und die Ungewissheit in Sachen Brexit. Auch andere geplante Aktionen etwa zur Diversifizierung der Balearen-Wirtschaft und zur Belebung der Nebensaison stünden wegen des "unverantwortlichen Abstimmungsverhaltens der vermeintlichen Pro-Tourismus-Partei PP im Parlament" auf dem Spiel. Des Weiteren sei die Finanzierung von Subventionen für die Filmindustrie oder das Sponsoring von Sport-Events ungeklärt.

Tourismusministerin Bel Busquets hatte bereits nach der Abstimmung am 20. Dezember davor gewarnt, dass 22 Jobs in der Agentur für Tourismus-Strategien (Aetib) auf dem Spiel stünden. Während die Ausgaben für die Präsenz auf der Tourismusmesse Fitur Ende Januar bereits beglichen seien, hänge die Finanzierung für die ITB wie auch den World Travel Market (WTM) in London in der Luft.

Der Messe-Auftritt in Berlin ist ein alljährliches Stelldichein der Tourismusindustrie von Mallorca. Die Vertreter der Branche treffen sich in der deutschen Hauptstadt mit Reiseveranstaltern und weiteren Firmen. /ff