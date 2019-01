Hotelgast ärgert sich über kalten Pool und zerstört deswegen sein Zimmer

Ein Hotelgast auf Mallorca, der aus Ärger über einen zu kalten Pool sein Hotelzimmer zerstört hatte, ist von einem Gericht in Palma de Mallorca zu einem Bußgeld verurteilt worden. Zudem muss er für den entstandenen Schaden in Höhe von 1.160 Euro aufkommen und das Geld an das Hotel Son Armadams im Carrer Marquès de la Sènia zurückzahlen.

Der Vorfall hatte sich am 8. Februar ereignet. Der Kunde beschwerte sich an der Rezeption über das kalte Wasser in einem Pool des Spa-Bereichs und bestand auf eine Verminderung des Preises. Man gab die Beschwerde weiter und teilte dem Kunden am nächsten Tag mit, dass man die Temperatur angepasst habe. Der Hotelgast beschwerte sich stattdessen erneut, und beim Auschecken bestand er erneut auf eine Rückerstattung der Übernachtungskosten. Schließlich warf er den Zimmerschlüssel wutentbrannt auf den Boden. Dabei war er in Begleitung einer Dame, die nicht eingecheckt hatte.

Doch der große Schreck kam, als die Zimmer-Reinigung das verlassene Hotelzimmer betrat. Der Gast hatte in einem Wutanfall absichtlich Bettdecke, Laken und den TV-Bildschirm beschädigt, wie er später vor Gericht gestehen musste. Das Hotel zeigte den Fall bei der Nationalpolizei an.

Der 34-jährige Täter erklärte vor Gericht, dass er zur Zeit an einer Entziehungskur für Drogen teilnehme. Das Bußgeld von mehreren Hundert Euro sowie die Entschädigung für die Zerstörung wird er dennoch zahlen müssen. /tg