Kältewelle erreicht Mallorca in der Nacht auf Donnerstag

Am Mittwochabend (9.1.) sah noch alles ganz friedlich aus. Foto: MZ-Livecams

Seit Tagen redet auf Mallorca alles von der bevorstehenden Kältewelle. Eisiger Nordwind lässt die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag (10.1.) in Gefrierpunktnähe fallen. Wegen teilweise heftiger Böen gilt bis mindestens Freitag die Warnstufe Gelb. Insbesondere an der Nordküste der Insel sollten Sie sich von der Strandpromenade fernhalten. Wegen hoher Wellen gilt die Warnstufe Orange.

Am Donnerstag und Freitag soll es mehrfach zu Schauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen mit 12 Grad in Palma de Mallorca deutlich unter den milden Temperaturen der vorherigen Wochen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis auf 300 Meter.

Ab Samstagmittag müsste der Spuk dann wieder vorbei sein. Der Wind legt sich, und das Meer beruhigt sich. Die Temperaturen sollen dann auch wieder steigen. /tg