Stromversorger Endesa beantragt Teilabschaltung von Kohlekraftwerk auf Mallorca

Der Stromversorger Endesa hat die Teilschließung des Kohlekraftwerks Es Murterar auf Mallorca bei der Landesregierung beantragt. Wie die Vertretung der Arbeitnehmer in einer Mitteilung vom Dienstag (8.1.) kritisiert, sei ein entsprechender Antrag über die Schließung von zwei der vier Produktionslinien des Werks bei Alcúdia am 27. Dezember eingereicht worden.

Endesa bestätigte den Antrag, verwies aber darauf, dass der Antrag "verwaltungstechnische Hintergründe" habe und in keinem Fall endgültig sei, er könne jederzeit zurückgezogen werden. Derzeit habe man keine Planungssicherheit für die Zeit nach 2020 und warte auf eine Antwort der Behörden.

Hintergrund sind die Pläne der balearischen Linksregierung, im Zuge der Energiewende das Werk schrittweise bis 2025 vom Netz zu nehmen. Gleichzeitig soll der Beitrag von Solarparks an der Energieversorgung gesteigert werden. Nach dem Machtwechsel in Madrid im vergangenen Jahr weiß die balearische Landesregierung auch die Zentralregierung hinter sich. Allerdings stehen im Mai Regionalwahlen an. Das 1981 in Betrieb gegangene und 1997 erweiterte Heizkraftwerk steuert weiterhin mehr als 40 Prozent der auf den Balearen verbrauchten Energie bei. /ff