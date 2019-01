Erster Schneefall des neuen Jahres auf Mallorca

Nicht viel, aber immerhin: In der Nacht auf Donnerstag (10.1.) hat es in den Höhenlagen von Mallorca etwas geschneit. Erwartet wird, dass im Laufe des Tages weitere weiße Flocken folgen und die Temperaturen ihren Sinkflug fortsetzen. Am Morgen lag die Schneefallgrenze bei 500 Metern, laut Vorhersage könnte sie bis auf 300 Meter absinken.

Im Tramuntana-Gebirge gibt Einschränkungen im Straßenverkehr: Die Landstraße zwischen Sóller und Fornalutx (Ma-10) darf wegen des Glatteises nur mit Schneeketten befahren werden. Die Notrufzentrale 112 forderte Autofahrer dazu auf, vorsichtig zu fahren und bei Glatteis hektische Lenk- oder Bremsmanöver zu vermeiden.

Seit Tagen redet auf Mallorca alles von der bevorstehenden. Wegen teilweisegilt am Donnerstag die. Insbesondere an der Nordküste der Insel sollten Sie sich von der Strandpromenade fernhalten. Wegen hoher Wellen gilt am Donnerstag und Freitag die

Am Donnerstag und Freitag soll es mehrfach zu Schauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Donnerstag mit 12 Grad in Palma de Mallorca und 10 Grad im Inselinnern deutlich unter den milden Temperaturen der vorherigen Wochen. Am Freitag sinkt die Höchsttemperatur in Palma nochmal auf 11 Grad ab.

Ab Samstagmittag soll der Spuk dann wieder vorbei sein. Der Wind und Wellen legen sich. Die Temperaturen steigen. Spätestens am Sonntag lacht die Sonne über den Schnee von gestern, versprechen die Meteorologen. /tg