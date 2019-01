Die Kältewelle auf Mallorca ebbt schon wieder ab

Der vielfach angekündigten und gefürchteten Kältewelle auf Mallorca geht schon wieder die Luft aus. Nach einer frischen Nacht und niedrigen Morgentemperaturen scheint am Freitag (11.1.) schon wieder öfter die Sonne. Die Tageshöchstwerte bleiben mit rund 7 Grad in Lluc und 11 bis 12 Grad in den anderen Regionen der Insel zwar noch frisch, aber schon am Samstag steigen die Temperaturen wieder.

Die Schneefallgrenze bleibt im Tramuntana-Gebirge auf 300 bis 500 Metern. Am Donnerstag schneite es ein paar Flocken auf den Bergen, die Temperaturen fielen örtlich bis knapp unter den Gefrierpunkt. Die Landstraße zwischen Sóller und Fornalutx (Ma-10) durfte wegen Glatteises nur mit Schneeketten befahren werden.

Heruntergefahren wurde inzwischen die Warnstufe wegen hoher Wellen an der Küste, vor allem im Norden der Insel. Für Freitag gilt nun lediglich noch Warnstufe Gelb, ab Samstag soll sich die Situation wieder beruhigt haben.

Auch eine gute Nachricht für alle, die sich zurzeit mit der Grippe herumschlagen. Auf den Balearen sprechen die Behörden inzwischen von epidemischen Ausmaßen, die erreicht werden, wenn mehr als 50 Fälle auf 100.000 Einwohner auftreten.

Die Aussichten für das Wochenende versprechen sonniges Wetter mit steigenden Temperaturen. Die Nacht auf Samstag kann zwar noch einmal empfindlich kalt werden, danach wird es aber milder. Ab Samstagmittag legt sich auch der Wind, und die Höchstwerte erreichen in der Gegend um Palma de Mallorca und Inca 14 Grad, an der Ostküste bleibt es etwas kühler.

Am Sonntag scheint dann die Sonne ungestört vom blauen Himmel, die Temperaturen steigen noch einmal leicht. Und auch der Wochenstart verspricht bislang sonnig zu werden, bei weiter steigenden Werten. /jk