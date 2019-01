Polizei nimmt internationale Betrüger-Bande auf Mallorca hoch

Die spanische Nationalpolizei hat eine mutmaßliche Betrügerbande festgenommen, die Firmen in Deutschland, Spanien und weiteren Ländern um mehr als 25 Millionen Euro bestohlen haben soll. Opfer der Bande sollen Hunderte großer Firmen in verschiedenen Kontinenten gewesen sein.

Wie die Policía Nacional am Freitag (11.1.) mitteilte, seien in Manacor auf Mallorca acht Verdächtige festgenommen worden. Zwei weitere mutmaßliche Täter nahm die Polizei auf dem spanischen Festland, in Toledo und in Castellón, fest.

Mit hoch versierten Tricks soll die Bande die E-Mal-Kommunikation der Firmen abgefangen und manipuliert haben. Dabei wurden Mails zwischen Vorgesetzten und Buchhaltern so verändert, dass Überweisungen an Konten der Bande gemacht wurden. Die auf diese Weise betrogenen Unternehmen sitzen in Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Mexiko und China.

Mitunter sei es der Bande gelungen, das Mailkonto von Vorgesetzten der Unternehmen zu hacken. In diesem Fall schickte sie im Namen der Chefs eine Nachricht an die Buchhaltung, Geld auf ein bestimmtes Konto der Bande zu überweisen. In anderen Fällen wurden echte Mails der Firmenchefs abgefangen und nur die Bankdaten für Überweisungen darin verändert. Die Bande habe mehr als drei Jahre operiert. Der entstandene Schaden betrage über 25 Millionen Euro. /tg