Waschsalon an der Playa de Palma eingestürzt

Beim Einsturz der Decke eines Waschsalons an der Playa de Palma auf Mallorca wurde am Donnerstag (10.1.) eine Frau leicht verletzt. Die 44-jährige Angestellte des Salons erlitt zudem einen Nervenzusammenbruch und wurde mit einem Krankenwagen in ein Gesundheitszentrum gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 9.55 Uhr im Waschsalon in der Carretera Militar 230. Als ein Teil der Decke einbrach, fielen Teile auf den Kopf der Mitarbeiterin und verletzten sie leicht am Hals. Die Feuerwehr vermutet, dass mangelhaft durchgeführte Bauarbeiten im Keller des Gebäudes zum Einsturz eines Teils der Decke im Erdgeschoss führten. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss wurden provisorisch abgestützt, um weitere Schäden zu verhindern. /tg