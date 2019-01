Es wird wieder etwas wärmer auf Mallorca

Schöne Aussichten an der Playa de Muro am Sonntag (13.1.)

Schöne Aussichten an der Playa de Muro am Sonntag (13.1.) Foto: Livecams

Am Sonntag ist der Himmel meist bewölkt, die Winde wehen aus dem Westen. Die Temperaturen in Palma de Mallorca erreichen tagsüber 15 Grad Celsius, nachts wird es 2 Grad kalt. In der Gegend um Felanitx gibt es Spitzenwerte bis zu 17 Grad, nachts 5 Grad. In der Gemeinde Sa Pobla sind es 16 Grad, nachts 2 Grad. In Lluc werden 13 Grad erreicht, nachts wird es kalt mit 1 Grad.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams



Am Montag lockert sich die Bewölkung zum Mittag hin etwas auf. Die Winde wehen schwach aus dem Westen und Nordwesten. Insgesamt wird es wieder etwas wärmer auf der Insel. In Palma wird 17 Grad warm, nachts 4 Grad. Felanitx kann sich über 19 Grad freuen, nachts 5 Grad. In Lluc wird es mit 13 Grad und nachts 1 Grad am kühlsten. In Sa Pobla werden 18 Grad und nachts 4 Grad erwartet. /lk

Das bedeuten die Wetterwarnstufen