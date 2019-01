Flughafen-Mitarbeiter unterschlagen Fundsachen

Das Gericht in Palma de Mallorca hat zwei Angestellte vom Flughafen Son Sant Joan verurteilt, weil sie Fundsachen unterschlagen haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurden mehrere Wertsachen sichergestellt, darunter Bargeld in Höhe von 3.500 Euro in 500 Banknoten, eine Victorinox-Uhr, ein iPhone 6, ein iPad und Laptops, die zum Teil als vermisst galten.

Die beiden Männer (45 und 43 Jahre alt), waren über eine Sicherheitsfirma angestellt. Einer der beiden war im administrativen Bereich beschäftigt und war dafür zuständig, Fundstücke zu registrieren und zu klassifizieren.

Der 45-Jährige fälschte Dokumente wie Empfangsbestätigungen, um die Diebstähle zu vertuschen. Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von 11 Monaten.