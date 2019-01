Wahl-Veranstaltung für Mallorca-Residenten

Ein Tipp, um sich für die anstehenden Wahlen am 26. Mai zu informieren: Am Montag, dem 14. Januar, veranstaltet die Partei Més ein Treffen speziell für Residenten, die erst kürzlich nach Mallorca gezogen sind. Anwesend sein wird die Stadträtin und Sprecherin des Rathauses, Neus Truyol.

Bei dem Treffen soll es vorwiegend um die aktuelle Kommunalpolitik in Palma de Mallorca gehen. Residenten können Fragen stellen und offenbaren, welche Themen sie bewegen. Auf der Veranstaltung wird Spanisch gesprochen, Mitglieder von Més werden nach Kräften ins Deutsche übersetzen. Los geht es ab 19 Uhr, Treffpunkt ist das Büro von Més in Palma de Mallorca, Carrer del General Riera 3, 1 r A.

Bei den Wahlen am 26. Mail wird unter anderen über das Europa Parlament abgestimmt. EU-Bürger und angemeldete Mallorca-Residenten können auch an den hiesigen Gemeindewahlen teilnehmen. Dazu muss man sich bis zum 30. Januar im Rathaus der jeweiligen Gemeinde in das Wahlregister eintragen lassen, sofern man noch nicht an Wahlen auf Mallorca teilgenommen hat. Dabei haben sollte man seinen Personalausweis, NIE und die Meldebescheinigung (certificado de residencia).

Weitere Möglichkeiten, um sich in das Wahlregister eintragen zu lassen, finden Sie hier. /lk