Ampel umgefahren: Polizei sucht Fahrer eines weißen BMW Sportwagens

Der Tatbestand, eine Ampel zu überfahren, bekommt bei diesem Unfall eine ganz neue Bedeutung: Die Polizei auf Mallorca sucht den Fahrer eines weißen BMW-Sportwagens, der am Sonntag (13.1.) dicht an Palmas neuem Kongresszentrum mit Vollgas gegen eine Ampel raste, diese regelrecht fällte, den Ampelpfosten noch gut 200 Meter mitschleifte und schließlich Fahrerflucht beging.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16.15 Uhr, als der gemietete Sportwagen von der Autobahn-Schnellstraße anscheinend mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte fuhr. Ein Augenzeuge berichtete der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass der Wagen von der Fahrbahn abkam, als er am MZ-Verlagsgebäude in das neue Gewerbegebiet Nou Llevant einbog. "Zum Glück war dort kein Fußgänger oder Radfahrer, das hätte eine Katastrophe gegeben", sagt er.

Der BMW fällte die Ampel an der Kreuzung und schleppte den Pfosten noch gut 200 Meter unter dem Fahrgestell mit sich. Auch das vordere Nummernschild und weitere Wagenteile brachen dabei ab und blieben auf der Straße liegen. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Augenzeugen und dem wahrscheinlich schwer beschädigten Unfallwagen. /tg