Mieses Wetter am Fiesta-Wochenende auf Mallorca

Kurz vor den großen Fiestas in Palma de Mallorca, ist der Freitag (18.1.) auf Mallorca ortsweise wolkenverhangen und mir Regen gestartet. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet können Insel-Bewohner zum Wochenende noch lange auf die Sonne warten. So soll es bewölkt bleiben und zu leichten Niederschlägen kommen. Die Niederschläge können sich auch in Form von Hagelschauern äußern und Gewitter mit sich bringen. Dabei liegt die Schneefallgrenze bei 1000 Metern.

Die Temperaturen sind am Freitag (18.1.) nicht mehr so mild wie zuvor. In Palma de Mallorca liegt die Höchsttemperatur bei 13 Grad. 12 Grad werden in Felanitx und Sa Pobla erreicht.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

In der Nacht von Freitag (18.1.) auf Samstag (19.1.) kommt es vielerorts auf der Insel zu Niederschlägen. Wer am Wochenende ohne Regenschirm Erledigungen machen möchte, sollte den Samstag (19.1.) dafür nutzen: Gegen Mittag soll sich die Wolkendecke auflockern und vereinzelt zeigt sich die Sonne in Palma de Mallorca, Alcúdia und Felanitx. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad.

Mit etwas Glück können Sie die Konzerte zu Sant Sebastià am Samstagabend (19.1.) in Palmas Innenstadt noch trocken erleben. Bereits in der Nacht zu Sonntag (20.1.) kommt es in der Balearen-Hauptstadt zu Niederschlägen, die den gesamten Tag über anhalten sollen. Auch in Felanitx und Alcúdia liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag (20.1.) bei 90 Prozent. /jh

Die weiteren Aussichten: der MZ-Wetterkanal