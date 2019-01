Deutsches Paar tot in Wohnhaus auf Mallorca aufgefunden

In Llucmajor auf Mallorca hat die Guardia Civil am Montagabend (14.1.) die toten Körper eines deutschen Pärchens in ihrem Wohnhaus in der Urbanisation Las Palmeras gefunden. Wie die spanische MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ermitteln die Beamten nun, wie die beiden zu Tode gekommen sein könnten.

Den Informationen zufolge handelt es sich um einen 53-jährigen Mann und eine 60-jährige Frau. Wie es heißt wurde sie leblos in ihrem Bett aufgefunden, während er sich wohl erhängt hatte. Laut "Diario de Mallorca" schließen die Ermittler bislang auch einen Fall von häuslicher Gewalt nicht aus.

Wie es scheint, waren die Deutschen schon mehrere Tage tot, bevor sie gefunden wurden. Die Körper wiesen erhebliche Verwesungsspuren auf. Bekannte des Pärchens hatten nach dem Rechten sehen wollen und waren zum Wohnhaus gefahren, nachdem sie längere Zeit über nichts von ihren Freunden gehört hatten. Am Dienstagmorgen (15.1.) soll nun eine Autopsie erfolgen. Dadurch erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse. /somo