Konzern Cemex will in Lloseta 86 Mitarbeiter entlassen

Der Konzern Cemex will im Zuge der Schließung der Zementfabrik auf Mallorca 86 der 98 Angestellten entlassen. Das wurde am Montag (14.1.) bekannt, nachdem das Verfahren zur Entlassung von Mitarbeitern in solchen Fällen - ERE - eingeleitet worden ist. Die Gewerkschaften hatten gehofft, dass die Zahl geringer ausfallen würde, nachdem zwar die Produktion, aber nicht der Vertrieb eingestellt wird.

Die Zahlen sind allerdings noch nicht definitiv - jetzt haben die Gewerkschaften vier Wochen Zeit, mit der Konzernleitung die Bedingungen zu verhandeln. Hoffen können die Mitarbeiter zudem auf Projekte, mit denen der Industriestandort Lloseta gerettet werden soll. So wurden in Verhandlungen mit Landes- und Zentralregierung Projekte für einen Solarpark und eine Wasserstoffanlage auf den Weg gebracht.