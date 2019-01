Bis Mitte der Woche die Sonnenstrahlen auf Mallorca genießen

Das Wetter am Dienstagvormittag (15.1.) in Palma de Mallorca.

Der Dienstag (15.1.) ist auf Mallorca ortsweise mit Frühnebel gestartet. Die weiteren Aussichten für den Tag sind sonnig. Sie dürfen sich vorerst über milde Temperaturen auf der Insel freuen. In Palma da Mallorca steigt das Thermometer auf bis zu 17 Grad. Auch in Sa Pobla und Felanitx werden Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. Zeitweise können einige Wolken die milde Januar-Sonne verdecken.

Nachts bleibt es allerdings weiterhin recht frisch. So kann die Temperatur in der Balearen-Hauptstadt auf bis zu 3 Grad absinken, und in Sa Pobla fallen die Temperaturen nachts auf 5 Grad.

Für den Dienstag (15.1.) sind keine Niederschlage vorhergesagt. Ein leichter Wind kommt aus nördlicher Richtung.

Für Mittwoch (16.1.) sagt der spanische Wetterdienst Aemet kaum Veränderungen der Wetterlage voraus. In Alcúdia klettern die Temperaturen auf bis zu 18 Grad, teilweise ist der Himmel bewölkt. In Palma de Mallorca sollen es 16 Grad werden. Leichter Morgennebel ist möglich. Der Wind kommt am Mittwoch (16.1.) aus südlicher Richtung.

Zum Ende der Woche kann es auf Mallorca ungemütlich werden. Ab Donnerstag (17.1.) ziehen immer mehr Wolken in Palma de Mallorca auf, und ab dem Mittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Auch in Felanitx soll ab Donnerstag (17.1.) Regen fallen. Die Temperaturen bleiben vorerst mild. /jh

