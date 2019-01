Wolken und ortsweise Regen auf Mallorca

Der Mittwoch (16.1.) ist auf Mallorca meist bewölkt gestartet. So ist der Himmel in Palma de Mallorca, Port d'Andratx und in Cala Ratjada wolkenverhangen. Dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge soll es auch die kommenden Tage wolkig bleiben. In Sollér kann sich am Mittwoch (16.1.) bei nur leichter Bewölkung vereinzelt die Sonne blicken lassen.

Die Temperaturen auf der Insel bleiben stabil. In Sa Pobla und Palma de Mallorca sind zur Wochenmitte bis zu 17 Grad möglich. Auch in Felanitx soll die Höchsttemperatur bei 16 Grad liegen.

Am Donnerstag (17.1.) bleibt es mild auf der Balearen-Insel. In Alcúdia sollen es 17 Grad werden, und für Palma de Mallorca, Felanitx sowie Sa Pobla sind 16 Grad vorausgesagt. /jh

Allerdings wird es zum Ende der Woche regnerisch auf der Insel. In der Balearen-Hauptstadt beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit ab Donnerstagmittag (17.1.) 90 Prozent. Auch in Felanitx sollte der Regenschirm am Donnerstag (17.1.) immer dabei sein. Dazu bläst der Wind aus verschiedenen Richtungen. /jh

