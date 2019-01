Über 3.300 MZ-Leser bekommen die WhatsApp-News kostenlos aufs Handy

Über 3.300 Leser der Mallorca Zeitung bekommen ihn schon: den kostenlosen WhatsApp-Newsletter der MZ. Zweimal täglich kommt er auf ihr Handy. Nach einer neuen Anmelde-Welle zum Wochenbeginn wuchs die Zahl der Abonennten am Mittwoch (16.1.) auf genau 3.355.

Der im Oktober 2016 eingerichtete Dienst stößt bei den Nutzern anscheinend auf großen Gefallen. Nur wenige Abonnenten bestellten den Newsletter nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten wieder ab. Teilweise allerdings nur, um sich gleichzeitig mit einer neuen Handy-Nummer wieder anzumelden.

Seit dem 10. Oktober 2016 verschicken die Redakteure der MZ per WhatsApp ein- bis zweimal täglich einen Überblick über die wichtigsten Mallorca-Meldungen und -Tipps des Tages. Für die Nutzer sind diese Nachrichten kostenlos, unabhängig davon, ob Sie sich auf Mallorca, in Deutschland oder an irgendeinem anderen Ort mit Online-Zugang befinden.



Kompakte Schlagzeilen statt Spam

Die Leser erhalten bis zu zwei Newsletter am Tag: einen gegen Mittag, einen weiteren am Nachmittag oder Abend. Darin erscheinen die wichtigsten Schlagzeilen der jeweils vergangenen Stunden. Wer weiterlesen möchte, tippt auf den Link und landet auf dem Bericht der Mobil-Version der MZ-Website.

Nur in Ausnahmefällen und bei besonders wichtigen Nachrichten verschickt die Redaktion auch unabhängig von diesen Uhrzeiten eine zusätzliche WhatsApp mit "Breaking News". Dies geschah zum Beispiel bei dem Terroranschlag in Barcelona oder bei den großen Mallorca-Unwettern im Dezember 2016 sowie im Januar 2017 und bei der Überschwemmungskatastrophe im Inselosten 2018.



So melden Sie sich an:

Um sich anzumelden, müssen Sie

1. die MZ-Nummer +34 629 73 77 44 als Kontakt in Ihrem Handy speichern (dazu können Sie auch den untenstehenden QR-Code mit dem Handy einscannen),

2. eine WhatsApp-Nachricht mit Ihrem vollständigen Namen an diese Nummer schicken und

3. etwas warten: Sie erhalten eine <strong>Welcome-Nachricht</strong> mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Daten und zur Akzeptierung der Datenschutzbestimmungen.

So melden Sie sich ab:

Die Daten der Nutzer dieses neuen WhatsApp-Services unterliegen unseren Datenschutzbestimmugen, und es ist jederzeit möglich, sich von dem Dienst wieder abzumelden.

Dazu schicken Sie einfach eine Nachricht mit dem Text "abmelden" an das WhatsApp-Handy der Redaktion, und Sie erhalten einen Link zur Abmeldung. Da wir dann auch Ihren Namen aus unseren Kontakten löschen, müssten Sie sich uns bei einer erneuten Anmeldung wieder ihren Vor- und Zunamen schicken. /tg