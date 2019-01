Fußgänger bekommen mehr von der Hafenpromenade in Port d'Alcúdia

Hafenbehörde und Rathaus Alcúdia wollen den Fußgängerbereich an der Küstenpromenade in Port d'Alcúdia ausbauen. Das teilte die balearische Hafenbehörde (APB) am Mittwoch (16.1.) in Palma de Mallorca mit. Die Bauarbeiten in Höhe von 880.000 Euro sollen in Kürze ausgeschrieben werden.

Am Carrer Teodor Canet und Carrer Gabriel Roca werden die Fußwege erweitert und modernisiert. Beleuchtung und der Abfluss von Regenwasser werden erneuert. Durch die Einrichtung einer insgesamt schmaleren Einbahnstraße in Richtung Hafen werde der Verkehr sicherer für Fußgänger und Radfahrer. /tg