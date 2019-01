Vier Festnahmen nach Raubüberfällen auf Taxifahrer auf Mallorca

Die Nationalpolizei hat im Zusammenhang mit der Serie von Raubüberfällen auf Taxifahrer auf Mallorca vier junge Leute festgenommen, darunter einen Minderjährigen. Die drei jungen Männer und die Frau stehen im Verdacht, vier Überfälle begangen zu haben.

Die Festnahmen erfolgten bereits am vergangenen Montag (14.1.), wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch berichtet. Der erste Überfall der Serie hatte sich am 28. Dezember zugetragen. Drei junge Leute bestiegen an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca ein Taxi, ließen sich ins Viertel Cala Major fahren und bedrohten dort den Fahrer. Die Täter verprügelten ihr Opfer und stahlen 800 Euro sowie mehrere Wertgegenstände. In den Tagen und Wochen darauf folgten weitere Überfälle nach dem gleichen Muster.

Die Festgenommenen sollten am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus, nachdem bereits vergangene Woche zwei 16-Jährige gefasst worden waren. Die Stadt Palma hat den Taxifahrern unterdessen Hilfen zugesagt, um Sicherheitsmaßnahmen zu finanzieren, auch Selbstverteidigungskurse sind geplant. /ff