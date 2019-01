Die "Rolex-Bande" hat wieder zugeschlagen

Die sogenannte "Rolex-Bande" auf Mallorca hat wieder zugeschlagen. Wie die Ortspolizei von Calvià am Donnerstag (17.1.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird eine junge Frau gesucht. Sie soll einem Residenten in Portals Nous eine teure Armbanduhr abgenommen haben.

Wie es in der Mitteilung heißt, hatte die Frau ihrem Opfer - einem 70-jährigen Mann - gegen 13 Uhr am Mittwoch (16.1.) angeboten, ihm durch Handzeichen beim Einparken zu helfen, als dieser seinen Wagen im Küstenort abstellen wollte. In einem unaufmerksamen Moment, so die Darstellung des Rentners, habe die Frau ihn am Arm berührt und ihm unauffällig die rund 15.000 Euro teure Uhr abgenommen. Als der Senior merkte, was sie vorhatte, war es bereits zu spät: Die Diebin rannte mit der Beute davon und sprang in ein schwarzes Auto, in dem bereits drei männliche Komplizen auf sie warteten, berichten auch andere Zeugen.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Beamten die Bande nicht schnappen. Die Ermittlungen übernimmt jetzt die Guardia Civil, die die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Gesucht wird eine schwarzhaarige Frau, etwa 1,60 Meter groß, die zum Tatzeitpunkt einen rosafarbenen Pullover und Jeans trug.

Es ist nicht das erste Mal, dass Diebe im Südwesten von Mallorca auf Jagd nach teuren Armbanduhren gegangen sind. Bereits mehrmals war es in den vergangenen Jahren zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Auch Deutsche sind bereits Opfer der Langfinger geworden, die in den Inselmedien als "Rolex-Banden" bezeichnet wurden. /somo