Großer Brand in verlassener Finca an der Playa de Palma auf Mallorca

Einen Brand in einer verlassenen Finca an der Playa de Palma hat die Feuerwehr auf Mallorca am Freitagmorgen (18.1.) gelöscht. Das Feuer entstand in einem womöglich von Obdachlosen als Schlafstätte benutzten Haus in Palmas Ortsteil Can Pastilla und wurde gegen 5 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte brauchten knapp drei Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Um 7.45 Uhr gab die Zentrale schließlich Entwarnung.



Das Haus liegt an der Ecke der Straßen Camí Torre Redona und Carrer Octavi August, dicht an einigen der bekanntesten Hotels der Playa de Palma auf Mallorca. Bislang wurden keine Verletzten gemeldet. Ein Obdachloser, von dem befürchtet wird, dass er sich möglicherweise im Haus aufgehalten haben könnte, wird noch gesucht. /tg