Mordkommission untersucht Verschwinden eines 26-Jährigen auf Mallorca

Die Mordkommission der Guardia Civil untersucht einen weiteres mutmaßliches Tötungsdelikt auf Mallorca. Das bislang unaufgeklärte Verschwinden eines 26-jährigen Mannes führte am Donnerstag (17.1.) in Sa Pobla zur Festnahme eines Verdächtigen.

Der 26-jährige in Sa Pobla lebende Marokkaner Moustapha El Larchaoui war bereits im August 2018 verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Neue Hinweise führten in den vergangenen Wochen zur Intensivierung der Ermittlungen. Auf einer Finca in Can Picafort wurde ein speziell abgerichteter Spürhund eingesetzt.

Der Verschwundene könnte in Drogenhandel verstrickt gewesen sein. Die Guardia Civil geht Hinweisen nach, nach denen der Mann möglicherweise von anderen Drogenhändlern ermordet wurde. /tg