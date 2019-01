Verunglückte 25-jährige Deutsche stirbt auf Mallorca

Die bei einem Sturz in der Silvesternacht am Kloster Cura auf Mallorca verunglückte 25-jährige Deutsche ist am Donnerstag (17.1.) an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau war in der Nacht auf den 1. Januar um 3 Uhr morgens am Parkplatz des Klosters 25 Meter in die Tiefe gestürzt und mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert worden.

Die Frau war zusammen mit ihrem Partner zum Kloster gefahren, das sich auf dem Berg Randa befindet. Der Parkplatz dort ist von einer Mauer gesichert. Wie es dennoch zu dem Unfall kam, wurde zunächst nicht bekannt. /tg