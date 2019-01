Segler aus Mallorca seit zwei Wochen vermisst

Die drei Männer mieteten am 5.1. in Palma de Mallorca ein Segelschiff.

Drei Segler, die am Hafen von Palma de Mallorca in See gestochen waren, werden seit zwei Wochen vermisst. Die drei spanischen Männer (67, 66 und 48 Jahre alt) aus Alicante hatten am 5.1. ein Segelschiff gemietet. Seither haben weder ihre Familien noch die Eigentümerfirma des Schiffes etwas von ihnen gehört.

Der Sohn eines der Männer hat am 11.1. eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die staatliche Seerettungsagentur Salvamento Marítimo hat daraufhin alle Häfen, Anlegestellen und Fischereiverbände des Landes angefragt, ob das Schiff bei ihnen angelegt hätte. Bislang ohne Erfolg.

Auch der Versuch, Funkverbindung mit dem Schiff aufzunehmen, schlug fehl. Weder haben die Männer einen Notruf abgesetzt, noch hat sich der automatische Alarm, der sich im Falle eines Notfalls aktiviert, ausgelöst. /pss