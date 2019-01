Mit Sonne wird das erstmal nix auf Mallorca

Grau verhangen ist der Himmel am Sonntag (20.1.) über Mallorca, Regen fällt, der Wind bläst stark aus Nordost. Die Temperaturen liegen bei rund 14 Grad. In der Nacht gehen sie auf bis zu 5 Grad in Palma de Mallorca runter. Der staatliche Wetteragentur Aemet ruft Warnstufe Gelb wegen Regens, Wind und Wellengang aus. Und dann?

Der Wochenanfang verspricht keine Besserung. Am Montag bleibt der Himmel verhangen. Hier und da kann es zu Schauern kommen. Die Schneefallgrenze fällt von 1.100 auf 800 Meter. Die Temperaturen bleiben stabil bei 14 Grad, können allerdings in der Nacht auf 3 Grad in Palma und 0 Grad in Lluc fallen. Auch die Warnstufe bleibt erhalten.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Am Dienstag bleibt es weiterhin bewölkt. Und die Temperaturen, die sinken wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. /pss