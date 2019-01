Mallorca-Touristin stürzt im Bahnhof Consell vor einfahrenden Zug

Eine 63-jährige Touristin auf Mallorca ist am Sonntagabend (20.1.) lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie am Bahnhof Consell vor den einfahren Zug auf die Gleise. Die Aufnahmen der Sicherheitskameras sollen nun zeigen, ob womöglich eine heftige Windböe das Unglück verursachte.

Der Unfall ereignete sich um18.30 Uhr an der Bahnstrecke Sa Pobla Richtung Palma. Die für die Fiestas von San Sebastián auf die Insel greiste Katalanin stand am Bahnsteig in Consell und stürzte auf die Gleise, als der Zug einfuhr. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. /tg