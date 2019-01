Polizei stellt mutmaßlichen Hotel-Einbrecher an der Playa de Palma

Einen 41-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrfach in Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca eingebrochen zu haben, ist am Montag (21.1.) nach Vernehmung durch den Haftrichter in Untersuchungshaft eingeliefert worden. Die Nationalpolizei geht davon aus, dass der Mann innerhalb der vergangenen Monate mindestens fünf Mal nachts in Hotelzimmer einbrach, um Wertsachen zu klauen.

Dabei kletterte er über die Fassade auf die Balkons und stahl in den Zimmern, während die Opfer schliefen. Außerdem soll der Mann Passanten an der Playa de Palma im Vorbeifahren mit dem Fahrrad Handys entrissen haben. Auch für mehrere Diebstähle in einer Apotheke an der Playa de Palma soll der Festgenommene verantwortlich sein. Dort klaute er nach Informationen der Polizei überwiegend Baby-Artikel.

Die Polizisten entdeckten den seit Monaten gesuchten Mann am Samstagabend (19.1.). Der Verdächtige versuchte, auf dem Fahrrad zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die Beamten ihn stellen. /tg