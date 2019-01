Sturm, Wellen und ein bisschen Schnee

Das Wetter auf Mallorca bleibt rau und in Küstennähe aufgrund hoher Wellen und heftigem Wind auch gefährlich. Machen Sie an diesen Tagen keine Spaziergänge an der Küstenpromenade! Und schauen Sie sich die Brandung besser aus sicherer Entfernung an! Es gilt die Warnstufe Orange.

Schon am Mittwoch (23.1.) weht der Wind heftig aus nordwestlichen Richtungen. Es gelten die Warnstufen Gelb wegen Wind und Orange wegen hoher Wellen. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern.

Dabei bleibt der Himmel heiter bis wolkig. Vereinzelte Schauer fallen als Regen oder in den Bergen auch als Hagel oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 Metern. Die Tagestemperaturen steigen leicht an und erreichen 13 Grad. In der Nacht kühlt es sich in Palma de Mallorca auf 4 Grad ab. In der Bergen kommt es zu leichtem Frost.



So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Auch am Freitag und Samstag bleibt es windig. Der Himmel bleibt heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen leicht an.