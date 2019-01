Heftiger Sturm fegt über Mallorca

Ein heftiger und böiger Sturm fegt über Mallorca. In der Nacht auf Donnerstag (24.1.) verursachten Windstöße mit bis zu 122 Stundenkilometern Wucht die ersten Schäden auf der Insel. In Port de Sóller begrub eine umgefallene Kiefer ein Moped unter sich. Verletzte wurden bislang keine gemeldet.



An der Serra d'Alfàbia bei Bunyola wurden Windgeschwindigkeiten von 122 Stundenkilometern gemessen, 102 waren es in Capdepera, 81 in Son Servera, 80 in Banyalbufar und Santa Maria, 72 in Palma und am Kreuzfahrthafen. Die Balearen-Insel Formentera musste zwischenzeitlich den Hafen schließen.



Die Gefahr ist allerdings keineswegs vorrüber. Für Donnerstag gelten auf den Balearen verschiedene Warnstufen des Wetteramts. Die höchste und äußerst seltene Stufe Rot betrifft die Insel Menorca. Hier sorgen bis zu acht Meter hohe Riesenwellen für die höchste Gefahrenstufe.





Hintergrund: Das bedeuten die Warnstufen auf Mallorca Auch an derkönnen Wellen von dieser Höhe auftreten. Hier gilt die Warnstufe Orange . Verzichten Sie auf den Spaziergang an der Küstenpromenade. Immer wieder werden Fußgänger vonüberrascht und ins Meer gezogen.Wegen der heftigen Windböen - für Donnerstag sind Windgeschwindigkeiten von bis zuvorhergesagt - gilt auf ganz Mallorca die. Die Bewohner sind aufgerufen, Blumenkästen und andere Dinge zu sichern, die durch Windstöße heruntergerissen und gefährlich werden können.Dabei bleibt der Himmel überwiegend wolkenfrei. Einzelnefallen als Regen oder - ab einer Höhe von 500 Metern - als. Die Schneefallgrenze soll in den kommenden Tagen noch weiter nach unten sinken.

Am Freitag wird es noch einmal kälter. Für die ganze Insel Mallorca gilt die Warnstufe Gelb wegen. Im Gebirge wird es beirichtig frostig. Auf Meereshöhe werden immerhinerreicht.Bei überwiegendwärmt sich der Tag allerdings schnell wieder auf. Es werden vermutlich sogar Höchsttemperaturen von 15 Grad erreicht.Auch ambleibt es windig. Der Sturm lässt aber etwas nach. Der Himmel bleibt heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen wieder leicht an. /tg