Mallorca-Urlauber von Tui testen erweiterte Realität

Sollten Sie in Palma de Mallorca Urlauber mit merkwürdigen Brillen durch die Stadt laufen sehen, wundern Sie sich nicht: Es sind Testnutzer der sogenannten Augmented Reality, also der erweiterten Realität, die der deutsche Reiseveranstalter Tui möglicherweise schon bald in sein Ausflugsprogramm integrieren will. Die erste Testphase wurde nun in der Balearen-Hauptstadt gestartet, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Donnerstag (24.1.) heißt.

Die Brillen sollen laut Tui dem Urlauber ermöglichen, Orte individuell zu erkunden ohne auf zusätzliche Insider-Informationen zu verzichten. "Diese werden ihm künftig vor entsprechenden Sehenswürdigkeiten oder im Museum vor die Augen projiziert. Im Test, den TUI Destination Experiences derzeit in Palma durchführt, erfahren die Nutzer zum Beispiel mehr über einen Künstler, dessen Gemälde sie gerade betrachten. Oder sie werden ins Mittelalter entführt und sehen in der erweiterten Realität den berühmten Drachen, der die Stadt früher terrorisiert haben soll", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Testphase soll mehrere Wochen dauern und Erkenntnisse darüber bringen, wie die Technologie am besten eingesetzt werden kann. Wann genau die Augmented Reality-Brillen zur Grundausstattung der Tui-Ausflüge gehören sollen, ist noch nicht bekannt geworden. /jk