Polizei schnappt den mutmaßlichen Feuerteufel von Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hofft, den mutmaßlichen Feuerteufel geschnappt zu haben. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, hieß es am Donnerstag (24.1.). Anscheinend wurde der Mann dabei ertappt, wie er an der Playa de Palma zündeln wollte. Nun müsse geprüft werden, ob und für welche Brandstiftungen er verantwortlich gemacht werden kann. Schließlich könne es sich auch um mehrere - möglicherweise unabhängig voneinander agierende - Täter handeln.

Video: Die Spuren des Feuerteufels

Bilanz: Ein Verletzter, über 300 Mülltonnen, 10 Autos

In den vergangenen Monaten brannten an der Playa de Palma und in anderen Teilen der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca immer wieder Autos, Motorräder und vor allem Mülltonnen. Über 300 Abfallbehälter gingen in Flammen auf. Zehn Autos fielen den Flammen zum Opfer. Auch an Hausfassaden entstand erheblicher Schaden.

In einem Fall erlitt ein Mann eine schwere Rauchvergiftung, weil der Qualm der brennenden Mülltonnen ins Fenster seines Schlafraums eindrangen.

Die Polizei tappte lange Zeit im Dunkeln. In den vergangenen Tagen wurden die Fahndung intensiviert. Nationalpolizei und die Ortspolizei kooperierten bei der Suche. Insgesamt waren mehr als hundert Beamte im Einsatz. /tg