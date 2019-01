TV-Tipp: Die negativen Folgen des Tourismus auf Mallorca

Die "Symphony of the Seas" läuft im Sommer wöchentlich Palma de Mallorca an.

Die "Symphony of the Seas" läuft im Sommer wöchentlich Palma de Mallorca an. Foto: WDR

Inzwischen hat sich in weiten Teilen Europas herumgesprochen, dass Reisen - etwa nach Mallorca - auch ihre Schattenseiten mit sich bringen. Mit diesem Aspekt setzt sich auch ein Beitrag in 3sat am Freitag (25.1.) auseinander.

In der Programmvorschau liest sich das dann so: Alarm auf dem Flughafen-Tower in Palma de Mallorca - Im Minutentakt starten und landen die Ferienflieger. Die Fluglotsen befürchten gefährliche Situationen. "Mallorca ist längst schon vor dem Kollaps", sagen sie. Über 10 Millionen Touristen kommen jährlich auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Dazu Kreuzfahrt-Touristen, die Stippvisite auf Mallorca machen. Bis zu sieben Riesenschiffe mit vielen Tausenden Passagieren liegen gleichzeitig im Hafen von Palma. Die giftigen Abgase der Schiffsmaschinen verpesten die Luft.

Gegen die Folgen des Tourismusbooms protestieren die Anwohner: Urlauber überschwemmen das Stadtzentrum der Inselhauptstadt. Tausende Wohnungen werden an Touristen vermietet. Die Folge: Immer weniger Wohnraum für die Einheimischen, in den letzten fünf Jahren sind die Mieten um 40 Prozent gestiegen. Jetzt will der Bürgermeister die Ferienvermietung zumindest einschränken. Mallorca ist am Limit: Die Kläranlagen sind überlastet, Fäkalien werden ungeklärt ins Meer geleitet. Dort, wo Einheimische und Touristen baden.

Der 45-minütige Film ist Teil der Serie "Kritisch reisen" und läuft am Freitag (25.1.) um 20.15 Uhr auf 3sat. Wiederholt wird er auf Phoenix zwischen dem 14. und dem 17. Februar insgesamt fünfmal.