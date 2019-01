Junge Frau stürzt aus dem sechsten Stock in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen (25.1.).

Bei einem Sturz aus dem sechsten Stock ihres Wohnhauses ist eine 24-jährige Frau in Palma de Mallorca am Freitagmorgen (25.1.) schwer verletzt worden. Der Unall ereignete sich gegen 6.30 Uhr in einem Wohnblock im Carrer Pons i Gallarza.

Als die Frau ihre Wohnungstür nicht mit dem Schlüssel öffnen konnte, versuchte sie anscheinend über ein Fenster im Innenhof zu klettern. Dabei rutsche sie ab und stürzte in die Tiefe. Der Fall wurde durch mehrere an der Wand angebrachte Wäscheständer und Vorsprünge abgemildert. Dennoch erlitt die Frau schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. /tg