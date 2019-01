Auf Mallorca verunglückter Radfahrer stirbt an seinen Verletzungen

Ein verunglückter Radfahrer ist am Donnerstag (24.1.) auf Mallorca an seinen Verletzungen gestorben. Der 46-Jährige war am 13. Januar mit seinem Mountainbike bei Mancor de la Vall einen Abhang hinabgestürzt. Am Donnerstag erlag er im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am 13. Januar um 11.30 Uhr, als der Radfahrer zusammen mit seinen Sportskameraden aus Santa Maria unterwegs war. Bei Biniarroi im Gemeindegebiet von Mancor blieb das Mountainbike an einem Ast hängen, und der Radfahrer stürzte einen Abhang hinunter. Beim Aufprall verletzte er sich die Wirbelsäule. /tg